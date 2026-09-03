Video: médicos aplaudieron a Dra. Rossana González por su esfuerzo durante medida de fuerza

Los profesionales de la salud afiliados al Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) iniciaron su asamblea general ordinaria para definir el futuro de las medidas de fuerza en todo el país. El encuentro estuvo marcado por un emotivo y eufórico recibimiento a la Dra. Rossana González, secretaria general de la nucleación y principal referente de las movilizaciones.

Los médicos presentes se pusieron de pie y la ovacionaron entre aplausos. Reconocieron su firme postura para organizar la huelga nacional que paralizó la atención en las últimas jornadas.

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La asamblea se desarrolla como respuesta al reciente anuncio del Poder Ejecutivo, que presentó una propuesta formal de escalafón salarial para intentar desactivar la crisis en los hospitales.

Médicos rechazan escalafón salarial

Durante la sesión, los médicos votaron por el rechazo a la propuesta del aumento mediante un escalafón. El planteamiento del Gobierno contempla un reajuste escalonado según la antigüedad de los profesionales; para la franja de 0 a 5 años con contratos de 12 horas semanales, se plantea un incremento de G. 400.000 sobre el sueldo base más una bonificación de G. 500.000, totalizando unos G. 900.000 iniciales.

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Este esquema iría aumentando para los médicos con 6 a 10 años y de 11 a 15 años de servicio, duplicándose para aquellos que sostienen dos o tres vínculos con la cartera sanitaria.