Hamilton: Todas las victorias son especiales, pero ésta ha sido excepcional

"Lo primero de todo, debo dar las gracias al equipo", declaró, nada más bajarse del coche Hamilton, de 41 años que logró su primer triunfo desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana, al imponerse por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), que fueron segundo y tercero, respectivamente, este domingo, completando el décimo podio íntegramente británico de toda la historia, el primero desde 1968 cuando el escocés Jackie Stewart ganó el GP de Estados Unidos por delante de los ingleses Graham Hill y John Surtees

"Después de lo del año pasado, esto se antojaba imposible", añadió.

"Pero el equipo nunca dejó de trabajar y de apretar. Todas las victorias son especiales en su esencia, pero ésta ha sido excepcional", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage tras deshacer a su favor el récord de victorias en Barcelona que le unía al otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió, en 2013, en los Alpes franceses.

"Desde niño quería ganar a bordo de un Ferrari, así que esto es algo genial", apuntó Sir Lewis, que este domingo volvió a subir a lo alto de un podio de F1, casi dos años después de haber firmado su último triunfo, en el Gran Premio de Bélgica de 2024 -disputado en Spa-Francorchamps- y 19 después del primero, en el de Canadá, en Montreal.

"Hoy hemos hecho todo bien, desde la táctica hasta las paradas en boxes", manifestó el 'hombre récord' de la Fórmula Uno este domingo en el circuito de las afueras de la Ciudad Condal.

"Que yo esté aquí ahora mismo es fruto del duro trabajo", apuntó el astro británico, asimismo plusmarquista histórico de 'poles' -con 104- y podios -206, hasta la fecha- en la división de honor del automovilismo.

"He encontrado mi equilibrio. Cuando ves cómo todo funciona todo, en conjunto, es algo que te hace feliz", manifestó Hamilton después de haber brillado este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.