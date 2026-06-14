Sainz: En lineas generales, ha sido un fin de semana frustrante para el equipo

"En lineas generales, ha sido un fin de semana frustrante para el equipo; tuve una buena salida, efectué una buena gestión de los neumáticos y también hice todo lo que pude con nuestro ritmo de carrera", manifestó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda desde que pilota para Williams.

"Desgraciadamente, no bastó para luchar por los puntos, aunque creo que optimizamos todo lo que el coche ofrecía", indicó Sainz, que, con tres novenos puestos en lo que va de curso, ocupa el decimocuarto puesto del Mundial, con seis puntos.

"En definitiva, necesitamos entender por qué este circuito nos expone tanto y resolver todos esos contratiempos para estar mejor preparados con miras a otras pistas similares", añadió.

"Muchas gracias a los aficionados españoles aquí. Su apoyo durante este fin de semana ha sido algo especial; y ya tengo muchas ganas de volver a competir en España, más adelante, esta temporada", comentó Sainz este domingo tras acabar duodécimo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.