Toyota recupera el trono en las 24 Horas de Le Mans

Las 24 Horas de Le Mans tuvieron un emocionante final que se decidió de forma muy ajustada con menos de veinte segundos entre los tres equipos que subieron al podio.

El Toyota 7 registró 378 vueltas y a 10.532 segundos llegó el BMW 20 del neerlandés Robin Frijs, el alemán René Rast y el sudafricano Kevin Van der Linde. Tercero, a 20.314, el Toyota 8 del suizo Sebastien Buemi, el neozelandés Brendon Hartley y el japonés Ryo Hirakawa.

Cadillac, que confiaba en su coche 12 y en el 38, en el que el oriundo de Le Mans, Sébastien Bourdais, luchaba por el liderato junto sus compañeros, vio frenadas sus expectativas por un fallo en la dirección asistida que le llevó a boxes en plena noche y que tres horas después le obligó a retirarse.

El primer francés, Norman Nato, quedó a las puertas del podio en Le Mans con el Cadillac número 12, a 32 segundos de los ganadores.

El español Miguel Molina, ganador de Le Mans en 2024, fue rápido con su Ferrari 50 aunque a medianoche, con el danés Nicklas Nielsen al mando, tuvo que entrar a boxes para cambiar el extintor y cedieron ocho vueltas. Horas después un problema electrónico les hizo parar y abandonar.

Otro español, Álex Riberas, con el Aston Martin Valkyrie 009, llegó a meta decimocuarto relegado a estar lejos de las primeras posiciones debido a un problema en la suspensión trasera.