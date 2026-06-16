El español Alex Márquez viajará a la República Checa para lograr el 'apto' para la carrera

El equipo Gresini confirma que "tras los últimos controles médicos en España, Alex Márquez volará a la República Checa este fin de semana con el objetivo de ser declarado apto para disputar el gran premio".

El vigente subcampeón del mundo de MotoGP sufrió una fuerte caída al embestir por detrás a su compatriota Pedro Acosta cuando éste tuvo problemas con el motor de su KTM durante la disputa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, como consecuencia de la cual se rompió la clavícula y sufrió una "fractura marginal en la vértebra C7".