Automovilismo
16 de junio de 2026 a la - 10:30

El español Alex Márquez viajará a la República Checa para lograr el 'apto' para la carrera

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Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) viajará a Brno, escenario del Gran Premio de la República Checa de MotoGP para intentar conseguir el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios, según confirma su equipo.

Por EFE

El equipo Gresini confirma que "tras los últimos controles médicos en España, Alex Márquez volará a la República Checa este fin de semana con el objetivo de ser declarado apto para disputar el gran premio".

El vigente subcampeón del mundo de MotoGP sufrió una fuerte caída al embestir por detrás a su compatriota Pedro Acosta cuando éste tuvo problemas con el motor de su KTM durante la disputa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, como consecuencia de la cual se rompió la clavícula y sufrió una "fractura marginal en la vértebra C7".