Carpe viaja a Brno con "mucha confianza"

"La idea es dar un paso adelante en nuestra metodología para ser más completos y consistentes durante los dos primeros días", destaca Álvaro Carpe en la nota de prensa difundida por el equipo, pues recalca que necesita ser "fuerte en la clasificación para estar cerca de la cabeza".

"Si logramos cualquier avance antes de la carrera será una ventaja", insiste Carpe, quien espera lograr "un buen resultado en la carrera".

En el caso de su compañero de equipo Brian Uriarte, que no ha estado nunca en Brno, explica haber oído "maravillas del circuito", del que destaca que le ha gustado mucho "en videojuegos".

"Es un circuito largo, pero también rápido y con muchos cambios de elevación, así que creo que tiene un perfil que disfrutaré mucho", comenta Uriarte, quien afirma estar en disposición de dar "el ciento por ciento" y con "muchas ganas" de mejorar cada sesión.

Brian Uriarte se ha fijado el objetivo de "disfrutar al máximo y encontrar un buen ritmo", fundamental para comenzar estas dos semanas de carreras "con confianza y velocidad".