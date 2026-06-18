El italiano Marco Bezzecchi afirma que llega "bien" a Brno

"La verdad es que fue un impacto fuerte el que sufrí, sobre todo en la parte derecha de mi cuerpo, mano y pierna, y después del incidente me hice algunas pruebas médicas y estaba todo bien", recordó Bezzecchi.

"Después de 3 ó 4 días estaba todo bien, aunque en la pierna derecha tuve un pequeño problema por un corte que me afectó al músculo, que no es nada del otro mundo, afortunadamente", añadió.

Desde el percance "no he rodado en moto, así que ésta será la primera vez que me suba a una moto después de la caída, pero afortunadamente todo está bien", insistió.

"Fue una pena porque hicimos un buen fin de semana hasta ese momento y lo que hay que hacer es centrarse en esta cita y en las próximas", recalcó el líder del Mundial de MotoGP.

En cuanto a la cita de Brno, señaló: "Este circuito es completamente distinto, es superbonito y creo que podemos disfrutar mucho de explotar el potencial de la MotoGP".

"El año pasado", agregó, "pudimos disfrutar al máximo del potencial de la moto y disfrutar con Marc -Márquez- y con Pedro -Acosta-, así que espero plantar cara y estar en la pelea".