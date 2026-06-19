Fabricantes y organización firman acuerdo (2027/2031) para fortalecer la competición

Por primera vez en la historia del deporte, todos han firmado un acuerdo único que abarca los próximos cinco años de competición, que demuestra el compromiso para forjar un futuro al campeonato y un "visión unificada", confirmando la presencia a largo plazo de todos los fabricantes actuales en la formación de salida, según se indica en un comunicado tras la conferencia de prensa realizada en el circuito de Brno.

"El acuerdo se fundamenta en una sólida alineación entre MotoGP y los fabricantes en los pilares clave del deporte y es el resultado de un proceso de negociación colectiva centrado en los mejores intereses en las dimensiones deportiva, técnica y comercial, estableciendo un marco que garantiza la competitividad, la relevancia tecnológica y el atractivo global continuo del campeonato", destaca el comunicado.

La organización y los 11 equipos han acordado los términos principales para el periodo 2027-2031, cuyo anuncio se realizará próximamente con un marco regulatorio que definirá las bases normativas, deportivas y comerciales para esta fase, marcando un hito importante y fortaleciendo aún más el campeonato.