Atención conductores: muchas calles de Asunción están cerradas hoy

En el marco del operativo del “Centro Alienta”, la Dirección de Tránsito de Asunción informó que desde las 18:00 ya está bloqueado el acceso a las calles Estrella y Palma, desde Independencia Nacional hasta 15 de Agosto.

Estos bloqueos afectan las calles Nuestra Señora de la Asunción, Chile, Alberdi y 14 de Mayo.

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A raíz de esta situación, quienes vienen por la avenida Costanera con dirección al centro de la ciudad deben optar por seguir derecho por Río Ypané hasta Oliva o directamente salir en Montevideo y evitar las calles bloqueadas.

Esta sitaución generará un problema importante en el tránsito vehicular, considerando también que numerosos espacios de estacionamiento no estarán disponible hoy.

Este es el mapa de los bloqueos:

Detalles del partido de la Albirroja y el operativo

Esta medianoche, se disputará el partido entre la Selección Nacional Paraguaya y Turquía. Desde ayer a las 12:00 se empezaron a montar los primeros equipos con cierres en Alberdi y Presidente Franco, además de Palma y Chile.

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Desde las 18:00, se bloqueo toda las calles de acceso con dirección a las cuatro plazas centrales del microcentro de Asunción.

El partido se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, desde las 00.00 (hora paraguaya).

La transmisión de toda la previa y el partido serán transmitidos por ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.

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