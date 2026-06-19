Meteorología: viernes de tormentas en Paraguay, con 13 departamentos en alerta

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

La capital ya registraba copiosas lluvias, truenos y relámpagos en la madrugada y poco antes de las 5:00 la Dirección de Meteorología emitió un nuevo boletín de alerta por “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para la capital y 13 departamentos de los 17 departamentos de Paraguay: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

Lea más: Fenómeno de El Niño: ¿qué esperar en Paraguay ante la inminente transición climática?

Las condiciones del tiempo se estabilizarían en Asunción mañana, sábado, aunque la capital volvería a registrar precipitaciones el lunes.

Baja la temperatura este fin de semana

El ambiente se mantiene fresco este viernes y en Asunción se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 14.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 15 °C 19 °C San Pedro 14 °C 19 °C Caacupé 13 °C 18 °C Villarrica 13 °C 18 °C Coronel Oviedo 13 °C 18 °C Caazapá 13 °C 16 °C Encarnación 12 °C 15 °C San Juan Bautista 12 °C 16 °C Paraguarí 13 °C 17 °C Ciudad del Este 13 °C 18 °C Asunción 14 °C 19 °C Pilar 12 °C 16 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 18 °C Salto del Guairá 14 °C 18 ºC Pozo Colorado 14 °C 16 °C Fuerte Olimpo 16 °C 21 °C Mariscal Estigarribia 14 °C 21 °C

Sin embargo, los índices mínimos bajarían notablemente a partir de mañana y llegarían a 10 grados el sábado y 8 grados el domingo, con máximas entre 17 y 21 grados.

El frío del fin de semana persistiría en la primera parte de la próxima semana, al menos hasta el martes, con temperaturas mínimas de hasta 7 grados en la capital.