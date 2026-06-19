Clima
19 de junio de 2026 a la - 05:28

Meteorología: viernes de tormentas en Paraguay, con 13 departamentos en alerta

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Desde las primeras horas de este viernes se registran lluvias y tormentas eléctricas en Asunción y varias zonas del resto del país. Además, el fin de semana traerá un importante descenso de la temperatura.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

La capital ya registraba copiosas lluvias, truenos y relámpagos en la madrugada y poco antes de las 5:00 la Dirección de Meteorología emitió un nuevo boletín de alerta por “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para la capital y 13 departamentos de los 17 departamentos de Paraguay: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

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Las condiciones del tiempo se estabilizarían en Asunción mañana, sábado, aunque la capital volvería a registrar precipitaciones el lunes.

Baja la temperatura este fin de semana

El ambiente se mantiene fresco este viernes y en Asunción se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 14.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

15 °C

19 °C

San Pedro

14 °C

19 °C

Caacupé

13 °C

18 °C

Villarrica

13 °C

18 °C

Coronel Oviedo

13 °C

18 °C

Caazapá

13 °C

16 °C

Encarnación

12 °C

15 °C

San Juan Bautista

12 °C

16 °C

Paraguarí

13 °C

17 °C

Ciudad del Este

13 °C

18 °C

Asunción

14 °C

19 °C

Pilar

12 °C

16 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

18 °C

Salto del Guairá

14 °C

18 ºC

Pozo Colorado

14 °C

16 °C

Fuerte Olimpo

16 °C

21 °C

Mariscal Estigarribia

14 °C

21 °C

Sin embargo, los índices mínimos bajarían notablemente a partir de mañana y llegarían a 10 grados el sábado y 8 grados el domingo, con máximas entre 17 y 21 grados.

El frío del fin de semana persistiría en la primera parte de la próxima semana, al menos hasta el martes, con temperaturas mínimas de hasta 7 grados en la capital.