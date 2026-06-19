Meteorología: viernes de tormentas en Paraguay, con 13 departamentos en alerta

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
La capital ya registraba copiosas lluvias, truenos y relámpagos en la madrugada y poco antes de las 5:00 la Dirección de Meteorología emitió un nuevo boletín de alerta por “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para la capital y 13 departamentos de los 17 departamentos de Paraguay: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón.
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Las condiciones del tiempo se estabilizarían en Asunción mañana, sábado, aunque la capital volvería a registrar precipitaciones el lunes.
Baja la temperatura este fin de semana
El ambiente se mantiene fresco este viernes y en Asunción se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 14.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
15 °C
19 °C
San Pedro
14 °C
19 °C
Caacupé
13 °C
18 °C
Villarrica
13 °C
18 °C
Coronel Oviedo
13 °C
18 °C
Caazapá
13 °C
16 °C
Encarnación
12 °C
15 °C
San Juan Bautista
12 °C
16 °C
Paraguarí
13 °C
17 °C
Ciudad del Este
13 °C
18 °C
Asunción
14 °C
19 °C
Pilar
12 °C
16 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
18 °C
Salto del Guairá
14 °C
18 ºC
Pozo Colorado
14 °C
16 °C
Fuerte Olimpo
16 °C
21 °C
Mariscal Estigarribia
14 °C
21 °C
Sin embargo, los índices mínimos bajarían notablemente a partir de mañana y llegarían a 10 grados el sábado y 8 grados el domingo, con máximas entre 17 y 21 grados.
El frío del fin de semana persistiría en la primera parte de la próxima semana, al menos hasta el martes, con temperaturas mínimas de hasta 7 grados en la capital.