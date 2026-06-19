Marc Márquez, caída y mejor tiempo en la primera tanda libre

Márquez paró el cronómetro en 1:53.303, a un segundo exacto del récord del circuito que ostenta su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, desde 2025 con 1:52.303.

Pronto comenzaron a torcerse las cosas para varios pilotos españoles, el primero de ellos Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que se fue por los suelos en la curva nueve y poco después también acabaron de igual manera Maverick Viñales (KTM RC 16), en su caso en la curva ocho, como también el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

El líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tuvo algo más de suerte y pudo evitar el accidente, aunque se salió del asfalto en la curva trece.

En esos primeros minutos de la sesión los referentes de la categoría fueron los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), separados por apenas 66 milésimas de segundo, a los que poco después superó el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Pero no tardó en saltar 'a la palestra' el último vencedor en la República Checa, Marc Márquez, que en su quinta vuelta rodó en 1:53.599, que era seis décimas de segundo más rápido que Aldeguer, aunque todavía a más de un segundo del récord de Bagnaia en 2025, 1:52.303.

Entre tanto, otro español, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), penalizado con dos vueltas largas por provocar una caída multitudinaria en la salida de la carrera de Hungría, centró parte de su esfuerzo de esa tanda libre para 'entrenar' la 'long lap', situada en la curva siete del trazado.

En el noveno giro Marc Márquez volvió a marcar las diferencias al rodar en 1:53.303 -a exactamente un segundo del récord absoluto de la pista (1:52.303)-, mientras que Jorge Martín se salía en una ocasión del trazado, controlaba la situación, lo que no pudo hacer poco después con problemas técnicos en su Aprilia, que tuvo que dejar apoyada en un muro.

Martín regresó rápidamente a su taller para continuar la sesión con su segunda moto.

El recién incorporado Alex Márquez, lesionado tras una grave caída en la carrera de Cataluña, superó el examen de la Comisión Médica, por donde tuvo que volver a pasar tras la primera tanda libre. El piloto español se lo tomó con mucha calma, recuperando el 'pulso' de la competición, seguido muy de cerca por el Director Médico del campeonato, el español Ángel Charte.

Otro español, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), fue quien más se acercó al tiempo de Marc Márquez al entrar en los diez minutos finales, a poco menos de tres décimas de segundo (0.294), que luego mejoró (0.210), con el también español Joan Mir (Honda RC 213 V), tercero a 0.220.

En esos minutos finales Marc Márquez apretó buscando el límite y llegó el error forzado en la curva siete, sin que hubiese daños físicos que narrar, aunque tuvo que regresar a su taller con las asistencias del circuito para al menos poder realizar las prácticas de salida.

A pesar de la caída, nadie pudo batir el tiempo de Marc Márquez, tras cuya estela acabaron el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Raúl Fernández, Joan Mir y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) en las cinco primeras posiciones.