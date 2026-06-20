Palou logra en Wisconsin su quinta 'pole' consecutiva de la temporada

Palou (Chip Ganassi) completó la vuelta al circuito con un tiempo de 01:43.6615, por delante del estadounidense David Malukas (Team Penske) a 0.2927 segundos y el neozelandés Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) a 0.361 segundos.

"Es increíble, cinco seguidas este año. Este equipo, de verdad. Este equipo y todos los que forman parte de él me están dando el mejor coche, toda la potencia que necesitábamos", dijo Palou al finalizar la sesión.

El catalán, cuatro veces campeón de la Indycar (2021, 2023, 2024 y 2025) lidera el campeonato tras la disputa de nueve pruebas con 342 puntos, 49 de ventaja sobre el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global) y 68 sobre Malukas.

Palou ha ganado cuatro de las nueve pruebas disputadas hasta la fecha.