Gustavo Alfaro: “Nos aplicaron el decálogo completo del reglamento, de la primera hoja hasta la última”

El triunfazo de Paraguay ante Turquía dejó tela para cortar, y no precisamente por lo futbolístico. La gran polémica de la jornada se dio en el cierre de la primera mitad con una decisión arbitral que ya recorre el mundo y que desató el descargo del entrenador albirrojo, Gustavo Alfaro.

A los 45+3 minutos, el atacante paraguayo de 32 años, Miguel Almirón (actualmente en el Atlanta United de la MLS), vio la tarjeta roja de manera directa. ¿El motivo? El VAR advirtió al árbitro salvadoreño Iván Barton que el jugador se cubrió la boca con la mano mientras le decía algo a un rival.

Esta acción infringe de manera estricta la denominada ‘Ley Vinicius-Prestianni’, una nueva normativa implementada para sancionar este gesto específico y así evitar burlas, lenguaje ofensivo o conductas antideportivas encubiertas hacia los oponentes o el cuerpo arbitral.

En conferencia de prensa, Alfaro no ocultó su fastidio por el reglamentario aplicado contra su equipo, cuestionando los criterios de las nuevas normativas que, según su visión, quitan la esencia del juego: “Me cuesta, me cuesta jugar este deporte, este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo. Me parece que el fútbol, en algún punto yo lo respeto, todas las normativas nuevas que se pusieron y todo lo demás, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro. Y uno lo que quiere es justicia, uno lo que quiere es ganar o perder porque hizo mejor las cosas que el rival o porque el rival lo superó”.

El estratega argentino prefirió no entrar en polémicas directas con la terna arbitral, pero dejó una frase contundente sobre la rigurosidad con la que se midió a la Albirroja en este histórico fallo: “Y nada, no tengo nada que decir, pero todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, completo: de la primera hoja hasta la última. Y bueno, aceptar que es esto o que es así, a recuperarnos, porque fue un esfuerzo muy grande, y a prepararnos para lo que viene, que va a ser mucho más fuerte y mucho más intenso que esto que fue”.

Con la baja confirmada del volante ofensivo Miguel Almirón para el próximo compromiso ante Australia, en el cierre del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, el cuerpo técnico liderado por el “cazador de utopías imposibles” ya planifica la recuperación física de sus dirigidos tras el enorme desgaste de haber jugado medio partido con un hombre menos.