Alonso y Holgado, con ganas de seguir creciendo en el TT Assen

"Llegamos a Assen sin apenas descanso, pero trataremos de ponernos en 'modo reto' como en Brno y buscar los secretos de la pista desde el primer entrenamiento", explicó Alonso, quien comentó del TT Assen que es "un circuito en el que tienes que bailar mucho con la moto, porque hay cambios de dirección muy rápidos".

"Quiero seguir buscando los límites en cada sesión y dar el ciento por ciento en cada vuelta", insistió el campeón del mundo de Moto3 en 2024, al tiempo que afirmó haber puesto "todo en su sitio para que funcionase". "Por fin estamos viendo los resultados", subrayó.

Para Daniel Holgado, este fin de semana le va a permitir "seguir trabajando y ganando experiencia". Asimismo destacó que su principal objetivo sigue siendo "el mismo", y que le va a venir "muy bien" hacer dos carreras seguidas para "consolidar todos los progresos" y, sobre todo, poder mejorar aquellos que le costaron más en Brno.