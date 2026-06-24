Automovilismo
24 de junio de 2026 a la - 08:15

Guevara, "orgulloso" del progreso que está logrando con su equipo

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2, se ha mostrado, camino del Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, que se disputa este fin de semana en el circuito TT de Assen, "orgulloso" del progreso conseguido con su equipo.

Por EFE

"Tras un fin de semana en Brno, donde, en general, me sentí bastante cómodo sobre la moto, nos dirigimos directamente a otra carrera en Assen", señaló Guevara en la nota de prensa de su equipo, en la que reconoce que aún hay aspectos que debem mejorar".

"Assen es una carrera especial para mí porque el domingo será mi cumpleaños, así que sería fantástico pasar el fin de semana luchando delante y, con suerte, celebrarlo con un buen resultado", apuntó el piloto mallorquín.

Asimismo, subrayó que el objetivo "sigue siendo el mismo", que no es otro que "volver al podio cuanto antes".

Dice que está "cerca", pero que nunca está "completamente satisfecho" si no esta luchando por victorias, pues esa es su "mentalidad, y seguirá esforzándose "para dar el siguiente paso".

"El objetivo para este fin de semana es ser competitivos desde el principio, mantenernos en el grupo de cabeza y colocarnos en posición de luchar por el podio el domingo", recalcó Izan Guevara.