Policiales
24 de junio de 2026 a la - 07:41

Desbaratan banda internacional que planeaba robar una avioneta

Cuatro hombres alineados frente a un edificio policial, mientras una mujer en uniforme les instruye. Ambiente tenso y operativo.
Los cuatro detenidos en un operativo policial entre Luque y Areguá, sospechosos de formar parte de una organización criminal transnacional.Gentileza

Cuatro personas fueron detenidas en un operativo policial que frustró un presunto intento de robo de una avioneta. Según la Policía, los sospechosos integrarían una organización criminal transnacional.

Por ABC Color

Agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional lograron desarticular la tarde de ayer una presunta organización criminal momentos antes de que concretara el atraco de una aeronave en un hangar privado, ubicado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque.

De acuerdo con los investigadores, los sospechosos habrían planeado simular la compra de una avioneta para posteriormente apoderarse de esta mediante un asalto.

La información fue obtenida a través de trabajos de inteligencia realizados por la Policía Nacional.

El jefe de Control de Automotores, comisario Arnaldo Acosta, señaló que el operativo se desarrolló tras recibir datos sobre un inminente golpe criminal. A partir de esa información, efectivos policiales desplegaron un procedimiento en la zona del aeropuerto de Luque y posteriormente en Areguá.

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Aviso de venta de un Cessna 210H de 1968, con especificaciones técnicas sobre el motor.
Aviso de venta de un Cessna 210H de 1968, avioneta que pretendía ser robada por una organización internacional.

Cuatro detenidos en Luque y Areguá

Durante el procedimiento, los intervinientes interceptaron una camioneta Renault Captur en el barrio Yukyry de Areguá. En el vehículo viajaban dos paraguayos y un ciudadano brasileño.

Uno de los ocupantes fue identificado como Fabrizio Vicente Cabello Resquín (30), quien posee antecedentes por robo agravado y privación ilegítima de libertad.

También fue detenido Nelson Éver Fariña Ramírez (42), con antecedentes por robo agravado. Hace cuatro meses salió de la cárcel tras cumplir una condena de más de 7 años por el asalto al supermercado Los Jardines de Fernando de la Mora, ocurrido en el 2018, en el que falleció el subcomisario Arístides Peralta.

Hombre con gorra y suéter gris en un vehículo, rodeado de un barril azul y objetos dispersos.
Un barril azul dentro de la camioneta incautada, presuntamente cargada con combustible para la aeronave que iba a ser robada.

El “patrón” sería un boliviano

Según relató el comisario Acosta, los detenidos manifestaron que habían sido contratados por un ciudadano boliviano que supuestamente había adquirido la aeronave. Además, indicaron que el brasileño sería el piloto encargado de trasladar el avión una vez consumado el hecho.

“Según menciona Éver Fariña, él fue contratado y estaba esperando a su grupo para poder apretarle a este dueño de avioneta y que no llegó el otro grupo que le iba a ayudar para realizar dicho asalto”, declaró el jefe policial.

Explicó, además, que “iban a comprar supuestamente del dueño. Una vez que se concretaba dicho negocio, ahí recién le iban a apretar al dueño de la aeronave”.

Posteriormente, los agentes ubicaron y detuvieron en Asunción al ciudadano boliviano señalado como uno de los presuntos líderes del plan. El hombre fue identificado como Ariel Ronaldo Martínez Villca (30), mientras que el brasileño detenido es Francisco Fabio Da Silva Barahuna Bezerra (37).

SUV Renault blanco estacionado en terreno de tierra, en un área de poca iluminación y sin personas presentes.
La camioneta en la que se movilizaban los sospechos de un intento de robo de una aeronave en Luque.

Apuntan a una organización criminal transnacional

De acuerdo con el informe policial, la estructura estaría integrada por ciudadanos bolivianos, brasileños y paraguayos y tendría como objetivo el robo de la aeronave para “presuntos fines ilícitos de mayor envergadura”.

Los trabajos de inteligencia permitieron establecer que el grupo operaba bajo la coordinación de un líder de nacionalidad boliviana.

Durante el procedimiento fueron incautados cinco galones de combustible para aeronaves, documentos y fotografías relacionadas con avionetas, además de cuatro teléfonos celulares. También fue confiscada la camioneta en que circulaban los sospechosos.

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Documentos y objetos sobre un vehículo blanco, incluyendo identificaciones y un folleto de venta de Cessna 210.
Cuatro detenidos durante un operativo policial que frustró un intento de robo de una avioneta en Areguá.

La agente fiscal Cecilia Núñez, de la Unidad Penal Nº 7 de Areguá, dispuso la detención de los cuatro sospechosos, la incautación de las evidencias y su traslado a una dependencia policial especializada, donde permanecen a disposición del Ministerio Público.