Latinoamérica llega a 837.014 vehículos eléctricos y podría superar el millón en 2026

"La movilidad eléctrica ha dejado de ser una tendencia emergente para establecerse como una realidad en crecimiento", señaló la entidad en un comunicado.

Durante los tres primeros meses del año se vendieron en la región 106.765 nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables, lo que llevó a superar los 837.000 en circulación. De mantenerse este ritmo de crecimiento, América Latina y el Caribe alcanzarían por primera vez el millón de unidades en uso.

Brasil está a la cabeza con 473.362 vehículos eléctricos livianos, más de la mitad del total regional, seguido por México, Colombia, Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, en adopción per cápita, Uruguay ocupa el primer lugar, por delante de Costa Rica, Brasil, Chile y México.

Además, Argentina multiplicó por veinte sus ventas respecto al mismo período anterior, Ecuador casi las cuadruplicó y Colombia y Uruguay registraron incrementos cercanos al 300 %.

El informe también destaca el avance del transporte público eléctrico, con 9.718 autobuses eléctricos en operación en la región, de los cuales, Chile cuenta con 4.707 y se sitúa como el segundo país del mundo con más unidades de este tipo después de China.

En cuanto a infraestructura, Brasil cuenta con 21.061 estaciones de carga eléctrica públicas disponibles, mientras que Chile sobresale por la proporción de cargadores respecto a su parque vehicular electrificado.

Según Olacde, los vehículos eléctricos y autobuses actualmente en circulación generan ahorros anuales de 1.157 millones de dólares frente al uso de combustibles tradicionales.

Estos beneficios equivalen a evitar cada año el consumo de unos 890 millones de litros de gasolina y 340 millones de litros de diésel, lo que contribuye a fortalecer la seguridad energética y los objetivos climáticos regionales.