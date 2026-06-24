Estas serán las zonas del país donde se sentirá más el frío este jueves

El pronóstico para mañana, jueves, advierte un intenso frente frío que afectará a todo el territorio nacional, con sensaciones térmicas que obligarán a la población a extremar cuidados, ya que se podría registrar temperaturas cercanas al cero.

Según los datos de la Dirección de Meteorolgía, el punto más gélido del mapa será la ciudad de Encarnación. La capital del departamento de Itapúa registrará la temperatura mínima más baja de la jornada, con apenas 2℃.

La principal advertencia para esta zona es la alta probabilidad de formación de escarchas, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 16℃.

Se espera un ambiente de frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos que rotarán del sureste a variables.

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¿Cómo estará el frío mañana en el resto del país?

Otras zonas en alerta por heladas son las que se encuentran en la franja sur y centro-sur del país, como las ciudades de Caazapá y San Juan Bautista, donde las temperaturas mínimas serán de 3℃, donde también se prevé la presencia de escarchas y máximas de entre 16℃ y 17℃. En ambas localidades el día estará frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables, escarchas.

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En Asunción el termómetro descenderá hasta los 4℃, el cielo se mantendrá escasamente nublado con vientos predominantes del sureste y una máxima de 18℃.

Otras localidades como Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Paraguarí y Ciudad del Este compartirán la mínima de 4℃. En estas localidades el día estará frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste.

En Pilar la temperatura tendá una mínima de 4℃ y una máxima de 17℃. El cielo estará parcialmente nublado con vientos que luego se volverán variables.

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Frío en el norte de la región oriental y el Chaco

En San Pedro, Pedro Juan Caballero y Pozo Colorado la temperatura mínima será de 5℃, mientras que en San Pedro y Pozo Colorado la máxima llegará a los 18℃ con cielo de parcialmente nublado a nublado, y en Pedro Juan Caballero se espera una máxima de 17℃.

En Salto del Guairá también registrará una mínima de 5℃ y una máxima de 17℃, pero con un cielo exclusivamente parcialmente nublado y vientos constantes del sureste.

Al norte, en Concepción se presentará la mínima de 6℃ y una máxima de 18℃. El cielo estará de parcialmente nublado a nublado con vientos del sureste rotando a variables.

El Chaco y el Norte incluso en zonas habitualmente más cálidas, el frío se hará sentir con fuerza, como por ejemplo en Mariscal José Félix Estigarribia, donde la mínima será de 5℃ y las máximas más bajas del país con 16℃, donde el día estará drío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste, luego variables.

Fuerte Olimpo registrará la mínima más “elevada” de la jornada con 8℃. El día estará frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste, luego variables.