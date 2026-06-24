Arnoldo Wiens y un anuncio: quién será su dupla presidencial

“Para este jueves: Fuerza Paraguay. Para este viernes a la mañana hablaremos de dupla presidencial”, expresó Arnoldo Wiens, presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, en un posteo en redes sociales. Fue al anunciar que este viernes 26 de junio “hablará” de su dupla presidencial de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

El precandidato presidencial colorado disidente no dio pistas de quién será el precandidato a vicepresidente de la República. En las últimas internas presidenciales de 2022 su dupla fue el exministro de Educación, Juan Manuel Brunetti.

En estos últimos días se mencionó en carpas coloradas de un aparente diálogo con el exvicepresidente Hugo Velázquez, líder del movimiento Fuerza Republicana, para concretar la unidad de la disidencia.

El exsegundo del Ejecutivo en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) es mencionado como posible precandidato a senador número 1 de la disidencia colorada en el 2028.

Otro que tiene aspiraciones presidenciales es el senador colorado disidente Luis Pettengill, por Fuerza Republicana.

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La senadora colorada disidente y líder del movimiento Causa Republicana, Lilian Samaniego, también tiene aspiraciones presidenciales.

Alliana-Baruja sería la dupla cartista

En tanto, en la carpa del movimiento Honor Colorado el futuro presidenciable será el actual vicepresidente Pedro “Mangui” Alliana.

El precandidato a vicepresidente sería el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y senador con permiso, Juan Carlos Baruja, quien tendría la “bendición” del presidente de la ANR y jefe de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes.

Rezagados en posibilidades para la dupla cartista aparecen el titular de Diputados, Raúl Latorre, y el gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa.

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Para bajar las tensiones y las pulseadas en la carpa cartista, la oficialización de la dupla de Alliana sería tras las elecciones municipales del 4 de octubre.