Augusto Fernández seguirá con la evolución del nuevo prototipo Yamaha en el TT Assen

El equipo 'Yamaha Factory Racing' disputará el Gran Premio de los Países Bajos, décima prueba del campeonato, con su piloto de pruebas oficial, Augusto Fernández, para intentar aprovechará al máximo el tiempo disponible en pista para consolidar el trabajo llevado a cabo a principios de temporada e impulsar aún más el desarrollo de la nueva Yamaha.

Augusto Fernández, campeón del mundo de Moto2 en 2022 y antiguo piloto de la categoría reina (2023-2024), ha cosechado buenos resultados en el circuito TT de Assen en el pasado, pues logró la victoria en 2019, un tercer puesto en 2021 y otra victoria en 2022, todas ellas en Moto2.

El circuito TT de Assen, construido en 1955, ha estado en el calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1949, salvo el año de la pandemia de covid-19, en 2020, y ha sido conocido tradicionalmente como 'La Catedral de la Velocidad', título que disputa en los últimos tiempos con el de Jerez de la Frontera (Cádiz, España).

Con un recorrido total de 4.540 metros cuenta con secciones rápidas y fluidas, y una combinación de curvas de alta y baja velocidad (seis a la izquierda y doce a la derecha), con la famosa variante 'Geert Timmer' que da acceso a la recta de meta.

Fernández reconoce estar ilusionado por volver a competir para "continuar con nuestro trabajo de desarrollo", además de recordar que el TT Assen es un circuito que le ha dado "buenos resultados en el pasado", por lo que tiene muchas ganas de disputar la prueba y "aprovechar al máximo la oportunidad para seguir mejorando la moto".