Francesco Bagnaia formará un equipo completamente italiano con Marco Bezzecchi en Aprilia

Para Aprilia, "el fichaje de Bagnaia supone una incorporación de gran valor para Aprilia Racing", según confirman en una nota desde la fábrica, pues para ellos "la llegada de un tricampeón del mundo -campeón del mundo de Moto2 en 2018 y de MotoGP en 2022 y 2023- reforzará aún más la posición del equipo en lo más alto de MotoGP".

Bagnaia, desde su debut en Moto3 en 2013, demostró un talento excepcional y una gran determinación, cualidades que le llevaron a conquistar tres campeonatos del mundo, con 41 victorias, 86 podios y 35 'pole position', un palmarés que sitúa al italiano entre los pilotos italianos más exitosos de la categoría reina, sólo por detrás de Giacomo Agostini y Valentino Rossi.

El italiano Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, explicó que Michele Colaninno, CEO del Grupo Piaggio, propietario de la marca Aprilia, y él comparten "la misma visión de apoyar a Italia", por lo que pensaron "en Marco y Pecco para el próximo capítulo de la marca".

"La llegada de Bagnaia es una confirmación del valor del deporte italiano", señala Rivola, que recuerda que "en los últimos meses se ha distinguido en la escena mundial gracias a los logros de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, Jannik Sinner en el tenis y Federica Brignone en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026".

Así que "dar la bienvenida a 'Pecco' nos llena de orgullo y supone un nuevo impulso para el deporte italiano a nivel internacional", para Rivola, quien agrega que en su momento le darán una "cálida bienvenida", pero que antes intentarán "ganarle", pues hasta el final de la temporada 2026 será piloto de Ducati junto al español Marc Márquez, séptimo y cuarto, respectivamente, en la clasificación del Mundial de MotoGP.