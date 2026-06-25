Yamaha será el nuevo proveedor de motos, en Moto3, desde 2028 a 2031

En una conferencia de prensa en el circuito de la provincia de Drenthe, se ha presentado la iniciativa como uno de los avances más significativos en esta competición, para fortalecer el trabajo de las futuras generaciones de pilotos.

El objetivo es lograr una mayor accesibilidad, integridad deportiva, excelencia técnica y visión a largo plazo, para garantizar que el talento siga siendo el factor determinante en el desarrollo de los pilotos pero manteniendo los más altos estándares de la competición.

La moto se presentará en una fase posterior, si bien el central será un nuevo prototipo de competición desarrollado por Yamaha, sobre la plataforma de su CP2 de producción, de eficacia probada, y completamente diseñada de nuevo para competiciones deportivas, al objeto de lograr una relación peso-potencia superior a la de las actuales motos de Moto3, con un tamaño completo más adecuada a las características físicas y al estilo de pilotaje de la próxima generación de jóvenes pilotos.

A partir de 2029, también se espera que el Campeonato Mundial Junior FIM Moto3, adopte una versión de la moto con especificaciones ligeramente inferiores, mientras que ya se están iniciando conversaciones con otros campeonatos regionales interesados ​​en unirse a la misma plataforma.