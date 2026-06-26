Neuville asalta el liderato

En tercer lugar quedó el francés Adrien Fourmaux (Hyundai) tras una etapa llena de incidentes en la que, tras ganar las dos primeras especiales, llegó a liderar el rally hasta que un pinchazo en su rueda delantera derecha le hizo perder tiempo en la tercera y lo relegó a la cuarta posición provisional.

La jornada estuvo marcada por intensas labores de limpieza de la carretera y un riesgo constante a lo largo de seis tramos de grava al norte de Loutraki en el que pocos equipos lograron salir ilesos y donde acabo triunfando la estrategia prudente de Neuville, informaron los organizadores.

“Siempre es agradable liderar, pero en este momento no significa nada para nosotros, ya que el rally es muy largo”, advirtió Neuville tras la primera jornada. “Mañana será muy duro para el coche y los neumáticos”, dijo.

“Estuvo bastante ajustado al final. El terreno es increíblemente accidentado. Tuve muchos problemas en las secciones rápidas; nos falta el alerón delantero, así que el equilibrio aerodinámico no es el adecuado”, añadió el belga.

Por su parte el galés Elfyn Evans, líder del campeonato, tuvo un viernes complicado al inicio de la etapa con problemas de tracción y terminó séptimo, a 2 minutos y 8,4 segundos del líder, por delante del español Dani Sordo, que perdió casi dos minutos por un cambio de rueda en el monte Parnassos y terminó octavo.