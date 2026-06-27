Alonso: "Estamos donde esperábamos, pero siento que hemos dado algún paso hacia adelante

"El resultado nos deja donde esperábamos estar, pero siento que hemos dado algún paso hacia adelante hasta el momento este fin de semana", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, en una interminable segunda juventud a los 44 años, pero que tiene que lidiar con un coche, el AMR26, que, en estos momentos, es el peor de la parrilla.

"Desde el primer entrenamiento libre de ayer, la previsibilidad y la consistencia a lo largo del coche se han notado mejor", apuntó Alonso después de la calificación para el Gran Premio de Austria, una prueba que disputó por primera vez hace exactamente 25 años; cuando unos cuantos de sus actuales rivales aún no habían nacido y faltaban más de cinco para que lo hiciese el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

"El equipo ha trabajado duro para alcanzar mejoras donde podemos; y seguiremos trabajando en la preparación con miras a mañana", apuntó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros triunfos, logró dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Será duro, pero estoy contento con el progreso que hemos experimentado", añadió Alonso tras la cronometrada principal de este sábado en el circuito de Spielberg.