El emotivo mensaje de Gustavo Gómez tras la clasificación

La Albirroja está entre los mejores 32 del planeta y el país entero lo celebra. Tras confirmarse la sufrida pero histórica clasificación a los 16avos de Final de la Copa del Mundo, el gran referente y capitán del seleccionado, Gustavo Gómez, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de patriotismo, desahogo y, sobre todo, mucha fe de cara a lo que viene.

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Al recordar el duro proceso que atravesó el plantel antes de este logro, el defensor central reflexionó sobre la resiliencia del grupo: “Si miramos atrás, solo nosotros sabemos las dificultades que superamos a lo largo del camino. Fueron años duros, pero hoy estamos acá, peleando con el alma para dejar en lo más alto el nombre de nuestra patria”.

Inmediatamente después, el defensor del Palmeiras remarcó la importancia de haber devuelto el protagonismo internacional a la camiseta paraguaya: “Volvimos para competir y vamos a pelear hasta el final. ¡Pusimos a Paraguay de pie ante los ojos del mundo!”.

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Mirando hacia el futuro inmediato en el certamen, el líder del vestuario advirtió que el equipo no se conforma y que el crecimiento debe ser colectivo: “Esto no termina acá. Para seguir elevando el nivel de nuestro fútbol en todos los sentidos, necesitamos de todos”.

Finalmente, cerró su publicación con una contundente arenga que apela a la mística y a la unión de todo el pueblo guaraní: “Porque cuando un paraguayo cree, nada es imposible. ¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!”.

Se viene un gigante en Boston: Coordenadas del partido

La euforia no da espacio a la relajación. A la luz de los últimos resultados, el cuadro de la fase de eliminación directa determinó que Paraguay deberá medirse ante un peso pesado de la historia futbolística: la selección de Alemania.

El choque de titanes en la fase de los 32 mejores ya tiene coordenadas listas para que todo el país se paralice frente a las pantallas. El esperado encuentro se disputará este lunes, desde las 17:30 hora paraguaya, teniendo como escenario la ciudad de Boston.