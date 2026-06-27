'Checo' Pérez: Nos centramos en preparación de carrera y creo que tenemos buen ritmo

"Fue complicado hoy teniendo en cuenta de que íbamos rezagados por todo el tiempo perdido ayer; pero en líneas generales optimizamos lo que pudimos", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la Fórmula Uno.

"Por ese motivo, nos centramos en la preparación de la carrera, ya que sabemos lo importante y complicado que va a ser mañana aquí la degradación de los neumáticos", apuntó el bravo piloto tapatío, que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, uno de ellos en el Red Bull Ring, hace tres años, cuando acabó tercero con el monoplaza de la escudería austriaca, con la que festejó dos títulos mundiales de constructores (ese año y el anterior).

"Está todo bastante apretado ahí afuera pero creo que tenemos un buen ritmo de carrera, así que ojalá que este enfoque dé resultado", declaró 'Checo' este sábado en el circuito de su antigua escudería, después de la cronometrada principal.