Colapinto: "El coche tiende a ir mejor en carrera, ojalá podamos avanzar"

"No fue el mejor resultado para nosotros en la calificación hoy, ya que no logramos cuadrar una vuelta competitiva en la Q2 (la segunda ronda, en la que quedó eliminado) con la que poder demostrar nuestro potencial", declaró Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que hace un mes logró su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir sexto, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el Gran Premio de Canadá.

"El coche se notaba algo mejor esta tarde, parecía que había mejorado con respecto a la sesión matinal (el tercer y último entrenamiento libre), en la que tuvimos problemas para encontrar el balance adecuado", comentó el argentino, que viene de acabar décimo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde cruzó octavo la meta, pero recibió una penalización de diez segundos que le hizo perder dos puestos.

"El coche aún se notaba impredecible a la hora de tirar a fondo en busca de los límites, algo que necesitas aquí, sin dejarte nada en los bolsillos. Con esta pista corta y los márgenes estrechos entre los equipos, tienes que apretar a tope, porque de la otra forma puedes perder tres o cuatro puestos en un momento", apuntó.

"El coche tiende a ir mejor en carrera, con alta carga de combustible, así que ojalá podamos avanzar y retar a los que tenemos por delante", manifestó este sábado Colapinto, que es duodécimo en el Mundial, con 16 puntos.