Paraguay y el único antecedente mundialista ante Alemania

El historial mundialista entre ambos países nos traslada obligatoriamente a una de las páginas más dolorosas, pero heroicas, de nuestro fútbol. En el Mundial de Corea-Japón 2002, Paraguay arañó la gloria en el Jeju World Cup Stadium.

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Fue un partido perfecto en lo táctico, una resistencia de la Albirroja que se desmoronó de la manera más cruel: un gol agónico de Oliver Neuville al minuto 88 que sentenció el 1-0 definitivo para los teutones. Para colmo de males, el histórico Roberto “Toro” Acuña vio la tarjeta roja en los segundos finales de aquel drama en Seogwipo.

Detalles del partido

Alineación de Alemania Oliver Kahn; Thomas Linke, Christoph Metzelder (60’ Frank Baumann), Marko Rehmer (45’ Sebastian Kehl); Bernd Schneider, Jens Jeremies, Dietmar Hamann, Torsten Frings; Michael Ballack, Miroslav Klose y Oliver Neuville (72’ Gerald Asamoah). D.T.: Rudi Völler.

Alineación de Paraguay José Luis Chilavert; Francisco Arce, Celso Ayala, Carlos Gamarra, Denis Caniza; Carlos Bonet (84’ Diego Gavilán), Roberto Acuña, Estanislao Struway (90’ Nelson Cuevas), Guido Alvarenga; Jorge Campos y Roque Santa Cruz (29’ Jorge Luis Campos). D.T.: Cesare Maldini.

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Resultado: Alemania 1-0 Paraguay

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Fecha: 15 de junio de 2002

Fase: Octavos de Final

Sede: Jeju World Cup Stadium, Seogwipo (Corea del Sur)

Gol: Oliver Neuville (minuto 88′)

Árbitro: Carlos Batres (Guatemala)

El último antecedente: Un festival de goles (2013)

Si bien el recuerdo oficial es amargo, el último cruce general entre paraguayos y alemanes demostró que a los “tanques” se les puede plantar cara. En un vibrante amistoso internacional disputado en 2013, ambos seleccionados firmaron un electrizante 3-3 que dejó los pelos de punta a los aficionados.

En aquella ráfaga de buen fútbol, la Albirroja golpeó primero y con fuerza gracias a los goles de José Ariel Núñez a los 9 minutos, Wilson Pittoni a los 13 y Miguel Samudio justo antes del entretiempo, a los 45. Por el lado alemán, figuras de la talla mundial de Ilkay Gündogan, a las 18, Thomas Müller, a las 31 y Lars Bender, a las 75 aparecieron para sellar el empate definitivo.

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