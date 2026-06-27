Siete departamentos están en el ojo de la tormenta en este momento

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) ha emitido un aviso meteorológico vigente para este sábado, advirtiendo sobre condiciones de tiempo severo que afectarán diversas zonas del territorio nacional.
El fenómeno incluye tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos. Esta inestabilidad atmosférica afectará principalmente al norte, este y sureste de la Región Oriental.
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Los departamentos afectado son San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná y Canindeyú.
Se recomienda a la población de estas zonas mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.