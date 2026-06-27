Clima
27 de junio de 2026 a la - 12:52

Siete departamentos están en el ojo de la tormenta en este momento

Lluvias en Encarnación tras ingreso de un núcleo de tormentas desde la madrugada marca un descenso importante de la temperatura en el sur del país.
Lluviasen varios departamentos del país. Sergio González

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial ante el desarrollo de núcleos de tormentas que traerán lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en la Región Oriental durante las próximas horas.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) ha emitido un aviso meteorológico vigente para este sábado, advirtiendo sobre condiciones de tiempo severo que afectarán diversas zonas del territorio nacional.

El fenómeno incluye tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos. Esta inestabilidad atmosférica afectará principalmente al norte, este y sureste de la Región Oriental.

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Los departamentos afectado son San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná y Canindeyú.

Se recomienda a la población de estas zonas mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.