Meteorología: estos son los ocho departamentos bajo alerta de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta a las 16:12 de este sábado, advirtiendo sobre el desarrollo de núcleos de tormentas que continúan intensificándose sobre la zona de cobertura.
De acuerdo con el reporte, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy. El fenómeno esperado incluye:
- Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes
- Ráfagas de vientos moderadas a fuertes
- La ocasional caída de granizos
Zonas bajo alerta de tormenta:
La zona de cobertura abarca el centro, este y sur de la región Oriental y los departamentos bajo alerta son:
- Guairá
- Sur de Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Norte y este de Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Centro y este de Canindeyú
Se insta a los pobladores de las zonas mencionadas a tomar los recaudos necesarios, especialmente ante la posibilidad de raudales imprevistos y fuertes ráfagas de viento.
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