Meteorología: estos son los ocho departamentos bajo alerta de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta a las 16:12 de este sábado, advirtiendo sobre el desarrollo de núcleos de tormentas que continúan intensificándose sobre la zona de cobertura.

De acuerdo con el reporte, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy. El fenómeno esperado incluye:

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes

Ráfagas de vientos moderadas a fuertes

La ocasional caída de granizos

Zonas bajo alerta de tormenta:

La zona de cobertura abarca el centro, este y sur de la región Oriental y los departamentos bajo alerta son:

Guairá

Sur de Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Norte y este de Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Centro y este de Canindeyú

Se insta a los pobladores de las zonas mencionadas a tomar los recaudos necesarios, especialmente ante la posibilidad de raudales imprevistos y fuertes ráfagas de viento.

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