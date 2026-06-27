27 de junio de 2026 a la - 11:50
Colapinto y Gasly, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación
Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimosexto crono- y su compañero, el francés Pierre Gasly -con el undécimo- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, seis segundos y 763 milésimas, 127 menos que el australiano Oscar Piastri y con 134 de ventaja sobre el otro McLaren, el del inglés Lando Norris (McLaren).
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.