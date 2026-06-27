Colapinto y Gasly, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimosexto crono- y su compañero, el francés Pierre Gasly -con el undécimo- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.