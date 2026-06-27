Automovilismo
27 de junio de 2026 a la - 15:50

Formación de salida del Gran Premio de Austria

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

Por EFE