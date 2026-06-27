Jorge Martín, quinto en la 'sprint', dice que estuvo "más liado que una persiana"

Sin embargo, Martín dijo a los medios de comunicación desplazados a Assen no saber por qué fue así, pero que estaba "contento con la pole position" y "orgulloso", después de tanto tiempo sin conseguir una".

Jorge Martín dijo haber hecho "una salida decente", en la que se puso segundo y consiguió "volver a ponerme primero", pensando como ayer que podría "marcar diferencias", pero después de media vuelta ha visto que "no tenía nada de agarre trasero".

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 dijo haber disputado la carrera "sobreviviendo como podía", pues le iban pasando pilotos, iba cometiendo errores y ha sido "un bucle un poco raro", pero al final, sobre todo en las últimas cinco o seis vueltas, decidió "sobrevivir y llevar la moto al box, que era lo más importante".