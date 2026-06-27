Raúl Fernández espera no cansarse "nunca" de ganar

"Estamos luchando cada fin de semana por buenas posiciones, una lástima lo que me pasó en Brno, pero como dije, aquí las sensaciones son iguales, solo que tengo energía para poder pilotar la moto como quiero y hoy se ha visto" señala Fernández a los medios de comunicación desplazados al circuito TT de Assen.

Raúl Fernández afirmó sin dudar que "ha sido un sábado casi perfecto", destaca el piloto madrileño, que afirma que "sin la penalización de esta mañana creo que la 'pole' también habría sido mía, pero lo bueno de todo esto es que conseguimos dar la vuelta a la situación".