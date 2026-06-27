Raúl Fernández vence la 'sprint' y las 'pole' son para Martín, Alonso y Quiles

Raúl Fernández protagonizó su segunda victoria de la temporada en una carrera 'sprint' después de ponerse líder en el cuarto giro y ya no abandonar la primera posición hasta ver la bandera de cuadros.

Junto al madrileño Fernández acabaron sobre el podio su propio compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó en la séptima posición, pero la penalización que se le impuso a su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), por exceder los límites del circuito en la última vuelta, le hizo ganar una posición en detrimento de éste.

El japonés Ai Ogura sorprendió a Jorge Martín en la salida, pero el autor de la 'pole position' recuperó la primera posición en apenas unas curvas, en la cuarta de las cuales se iba por los suelos el español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Otro que hizo una buena salida, ya sin el dispositivo delantero en uso, fue el vigente campeón, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que llegó a estar en la cuarta posición, aunque antes de concluir el primer giro se vio superado por un par de rivales.

Martín dominó las tres primeras vueltas, hasta que fue superado por un Raúl Fernández que supo mantener las distancias con sus rivales camino de la victoria, mientras Ai Ogura ascendía hasta la segunda posición, con Fabio di Giannantonio, tercero.

Antes, Jorge Martín logró su primera 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación de MotoGP, su primera 'pole' de la temporada y desde que lograse la última en Australia 2024, en la que es la vigésimo primera de su carrera deportiva en MotoGP.

Martín batió por 11 milésimas de segundo al también piloto de Aprilia, el japonés Ai Ogura, con el italiano Marco Bezzecchi tercero, y Raúl Fernández, también piloto de Aprilia, cuarto, en lo que era un pleno absoluto de los pilotos del fabricante de Noale.

Marc Márquez acabó en la séptima posición, con su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, autor del récord absoluto del circuito con 1:30.540 en 2024, quinto.

Destacó la ausencia de Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), baja tras su fuerte caída en la práctica oficial, en la que se fracturó la vértebra dorsal D7, que le obliga a abandonar tras la supervisión del director médico, el español Ángel Charte, para regresa cuanto antes a Madrid, para someterse a una completa revisión medica.

Su compañero Álex Márquez, que también sufrió una fuerte caída, decidió continuar en el gran premio, aunque no disputó la segunda clasificación, conformándose con el duodécimo puesto en la formación de salida.

El hispano colombiano David Alonso (Kalex) logró su segunda 'pole position' consecutiva de la temporada en Moto2, con un mejor tiempo de 1:35.236 en su segunda vuelta, que ya fue válida el resto de la segunda clasificación, al ser incapaces sus rivales de batir ese registro.,

Alonso acabó por delante de los españoles Alberto Ferrández (Boscoscuro) y su compañero de equipo, Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial.

El líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), acabó en la octava plaza, tercera línea de salida.

El líder del mundial de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM), logró su su segunda 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación con un mejor tiempo de 1:40.130, que no obstante estaba lejos del récord absoluto, que ostenta el 'local' Collin Veijer (KTM) desde 2024 con 1:39.703.

El líder del mundial sumó la quinta 'pole position' de su carrera deportiva y compartirá la primera línea de la formación de salida junto al australiano Joel Kelso (Honda) y el español Brian Uriarte (KTM).