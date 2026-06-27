Russell respira con la 'pole' en Austria, por delante de los Ferrari y de Antonelli

Russell, de 28 años, logró su undécima 'pole' en la F1 -la cuarta de esta temporada- al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, seis segundos y 113 milésimas, 236 menos que Leclerc y con 295 de ventaja sobre Hamilton.

Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, acabó cuarto, a tres décimas, una muy calurosa calificación, con desenlace alocado. Porque inicialmente fue investigada la vuelta final de Russell, para comprobar si había respetado las dobles banderas amarillas a causa del accidente en su último intento del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale quinto en el circuito de su escudería. En el que nadie iguala sus cinco victorias.

Después de unos instantes de incertidumbre se validó -tras comprobar 'telemetría mediante' que sí había levantado (ligeramente) el pie del acelerador-, el puesto de honor del inglés. En una parrilla en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoséptimo y vigésimo primero, respectivamente, tras quedar eliminados en la primera ronda de la cronometrada principal; instancia en la que también 'cayó' el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que largará decimonoveno este domingo.

De los cuatro hispanohablantes, el mejor parado fue el argentino Franco Colapinto (Alpine), que pasó a la segunda ronda, pero no entró en la Q3; y saldrá decimosexto en el bello circuito austriaco; en el que la gestión de los neumáticos volverá a ser muy importante este domingo.

Después de haber ganado las cinco carreras previas, la joven estrella boloñesa había abandonado hace dos domingos en Montmeló, donde Hamilton se situó a 41 puntos (156-115) en el Mundial, tras anotarse el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Elevando a 106 su récord histórico de victorias en la F1, con la séptima en la pista de las afueras de la Ciudad Condal y la primera desde que pilota para la 'Scuderia'.

Antonelli había sido el más rápido el viernes, pero antes de la 'cuali', por la mañana, Russell (1:07.096) -tercero en el certamen, a 50 puntos- ya había dominado el último entrenamiento, mejorando en 38 milésimas a su compañero y en 115 a Sir Lewis.

Sainz y el doble campeón mundial asturiano 'calcaron' en la calificación sus puestos -decimoséptimo y vigésimo primero- en la tabla de tiempos del ultimo ensayo, en el que Colapinto había firmado el decimocuarto tiempo y 'Checo', el decimonoveno. Asimismo, el puesto que ocupa en parrilla.

Como era de esperar, Sainz -con un lento FW48- y Alonso -con un muy deficiente AMR26- fueron eliminados en la Q1, en la que también cayó el bravo piloto tapatío; ordenándose. por parejas y al fondo de la formación, los Williams, los Cadillac y los Aston Martin, respectivamente. Con los pilotos de habla hispana por delante de sus respectivos compañeros.

Colapinto pasó con el undécimo tiempo, pero fue suprimido de la pugna ulterior con el decimosexto crono de la Q2, en la que Antonelli -que ya había sido el más rápido en el primer acto- fue el primero en bajar del 'minuto, siete' (1:06.763) en lo que va de fin de semana; y en la que también quedó eliminado el otro Alpine, el del francés Pierre Gasly -que sale undécimo-.

'Mad Max' rememoró viejos tiempos en su primer intento de la Q3, en el que pareció volar, antes de que las 'flechas plateadas' lo mejoraran, con tres pilotos en sólo seis centésimas. Las que separaban al nuevo chico de moda de la F1 (1:06.414) de Verstappen, accidentado en el último suspiro, al perder el control de su monoplaza y trompear antes de entrar en la grava y chocar -sin lamentar daños mayores- contra las protecciones en la novena de las diez curvas de Spielberg.

Russell reaccionó bien, 'pillería' de veterano incluida, levantando lo justo para que no le quitasen una 'pole' no poco polémica que al final logró con dos décimas sobre Leclerc y tres respecto a Hamilton. En sexta posición, al lado de 'Mad Max' y desde la tercera fila, arrancará el inglés Lando Norris (McLaren), campeón del mundo el año pasado y último ganador en el Red Bull Ring.

Su compañero, el australiano Oscar Piastri -séptimo- lo hará una hilera por detrás, junto al francés Isack Hadjar (Red Bull); mientras que los dos RB del neozelandés Liam Lawson y del sueco-británico Arvid Lindblad -décimo en parrilla- arrancarán desde la quinta fila. En una carrera prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio.