Sainz: A pesar de la dureza del fin de semana estoy contento con mi última vuelta de la Q1

"A pesar de que está siendo un fin de semana complicado, estoy muy contento con mi última vuelta en la Q1, con la que casi conseguí entrar en la Q2", manifestó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos y 29 podios en la Fórmula Uno -uno de ellos, al acabar tercero hace dos años en Austria-, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda desde que pilota para Williams.

"Desgraciadamente no teníamos el ritmo suficiente. Hemos tenido problemas con el grip (agarre) y el peso del coche durante todo el fin de semana; y cuando todo esto lo mezclas con el calor, son demasiados contratiempos para avanzar en el pelotón", apuntó Sainz, que, con tres novenos puestos en lo que va de curso, ocupa el decimocuarto puesto del Mundial.

"Muchos equipos han traído mejoras y lo estamos notando este fin de semana", señaló.

"Ojalá que hayamos tocado fondo y que a partir de Silverstone (sede del próximo Gran Premio, el de Gran Bretaña) regresemos al camino de las mejorías", opinó Sainz este viernes en el Red Bull Ring de Spielberg, en la Steiermark austriaca.

"En lo que a la carrera respecta, va a ser muy complicado, pero la fiabilidad siempre es un factor a tener en cuenta, así que lo haremos lo mejor posible y estaremos atentos por si surgen oportunidades", añadió.