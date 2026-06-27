Sainz y Alonso, eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Los españoles Carlos Sainz (Williams) -con el decimoséptimo tiempo- y Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo primero- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.