27 de junio de 2026 a la - 11:25
Sainz y Alonso, eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación
Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Los españoles Carlos Sainz (Williams) -con el decimoséptimo tiempo- y Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo primero- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y 83 milésimas, 176 menos que el inglés Lando Norris (McLaren); en un acto en el que también quedó eliminado, con el decimonoveno crono, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.