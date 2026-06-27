Senna Agius bate por 167 milésimas a su compañero y líder Manuel González

Iván Ortolá (Kalex), vencedor en Brno, fue la primera referencia en su segunda vuelta, pero los pilotos de Moto2 salieron con muy buen ritmo y un giro más tarde ya era Daniel Holgado (Kalex) el que marcaba las referencias a todos sus rivales con un tiempo de 1:35.972, que una vuelta más tarde era de 1:35.911.

Esos tiempos ya eran más rápidos que los registros que el primer día acreditaron al hispano colombiano David Alonso (Kalex) como el mejor de la categoría en la práctica oficial, al rodar en 1:36.154.

Tampoco Holgado se mantuvo mucho al frente de la tabla, pues el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), rodó en 1:35.871 y 1:35.845, ya más cerca del mejor tiempo del fin de semana, que él mismo estableció en los primeros libres con 1:35.719.

En esos minutos iniciales de la segunda tanda libre de Moto2, se estableció un bonito duelo entre Daniel Holgado y Manuel González, con constantes alternancias de ambos al frente de la tabla de tiempos.

Holgado se mantuvo líder de la sesión con 1:35.829 hasta que en el último tercio de la misma y tras el pertinente cambio de neumático trasero comenzaron nuevamente a aparecer los parciales de vuelta rápida en los monitores de televisión.

El primero en intentarlo fue David Alonso (Kalex), su propio compañero de equipo y líder de la práctica oficial de Moto2, que en su novena vuelta se quedó a 14 milésimas de segundo de él y una vuelta más tarde lo batió al rodar en 1:35.535.

Mientras Holgado no conseguía mejorar su registro, por delante el australiano Senna Agius (Kalex) se puso líder con varias vueltas rápidas, la última de ellas 1:35.139, con la que aventajaba en 167 milésimas a su compañero González y en casi cuatro décimas a Alonso.

González intentó batir a su compañero de equipo Agius, pero el último parcial del trazado se le 'atragantó' y se tuvo que conformar con el segundo puesto, por delante de David Alonso, Alberto Ferrández (Boscoscuro) y Daniel Muñoz (Kalex).