Jenson Button: "Me encantaría ver a Alonso pelear por victorias en un Aston Martin"

"Es una cuestión de tiempo (...). No se está haciendo más joven, así que creo que es ahí donde no está seguro, porque no sabe si podrá seguir esperando, pero creo que debería hacerlo, de verdad que lo creo", apuntó el piloto británico, que compartió paddock con el asturiano durante la temporada 2015-2016 con McLaren-Honda.

"Sigo pensando que le quedan años por delante para ser competitivo y luchar por podios y victorias (...). Será una pena si se marcha (...). Hay que pensárselo mucho a la hora de retirarse y asegurarse de que es el momento adecuado", apuntó sobre el futuro de la carrera de Alonso, que termina su contrato con Aston Martin a final de temporada.

Fernando Alonso, de 45 años, terminó decimoctavo en el Gran Premio de Austria el pasado domingo pilotando el AMR26.

El piloto británico, que se incorporó al equipo de Aston Martin como embajador, también reconoció en un evento virtual organizado por Viagogo, que le gustaría ver a "Fernando compitiendo el año que viene" y que sería "muy importante para él competir en Madrid".

Sobre el nuevo Gran Premio de España ("Madring"), Button comentó que "siempre es interesante tener un circuito nuevo" y que "moverse en una ciudad siempre es interesante y que seguro que atraerá a nuevos tipos de fans".