Malasia continuará en el calendario del mundial de motociclismo hasta 2031

Así, el circuito de Sepang continuará hasta el final de 2031 gracias a un nuevo contrato aprobado por el Gobierno de Malasia con la organización del campeonato.

Malasia acoge el mundial de motociclismo desde 1991, antes en el trazado de Shah Alam a las afueras de Kuala Lumpur. También en Johor Bahru, en las proximidades de Singapur, aunque entonces en una sola edición en 1998, y, a partir de entonces, en el nuevo trazado de Sepang, muy cerca de la capital, Kuala Lumpur.

El ministro de Juventud y Deportes, Mohammed Taufiq Johari, explica en ese mismo comunicado que están encantados de que el Gobierno haya "concedido su plena aprobación", en la reunión del Consejo de Ministros del 15 de abril de 2026, a la renovación del contrato de 2027 a 2031".

"Esta renovación va más allá de asegurar el lugar de Malasia en el calendario mundial", reconoce Johari, quien resalta que el acuerdo refleja el "compromiso de reforzar la posición de Malasia como destino líder en deportes de motor, al tiempo que se crean oportunidades de crecimiento económico, el desarrollo de talento y la expansión del sector".

En el caso de Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo del campeonato, explica que "Malasia es un mercado importante para MotoGP, pues cuenta con una sólida base de aficionados" y han observado "cómo el impacto económico positivo de MotoGP aumenta año tras año".