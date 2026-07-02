Antonelli traslada el liderato más joven de la historia a la cuna de la F1

Antonelli -con 19 años el de menor edad desde la creación de la F1- entra como líder destacado al legendario circuito construido en el entorno en el que se situaba durante la Segunda Guerra Mundial un aeródromo de la RAF, la rama aérea de las fuerzas armadas británicas. Del que, pase lo que pase, también saldrá primero en la general.

Con cinco victorias y siempre en el podio salvo hace tres fines de semana, en Barcelona -donde tuvo que abandonar-, el nuevo chico de moda de la categoría reina comanda con 40 puntos de ventaja (171 frente a 131) sobre su compañero, el inglés George Russell, ganador el pasado domingo en Austria.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que ganó -con 41- por séptima vez en Montmeló, donde elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 al festejar su primer triunfo con Ferrari, ocupa, a 46 puntos del joven boloñés, el tercer puesto de un Mundial que no marcha según lo deseado para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin).

El madrileño Sainz, con tres novenos puestos, es decimocuarto, con seis puntos. Su compatriota el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a menos de un mes de cumplir 45, sólo ha logrado puntuar una vez en lo que va de temporada (acabó décimo en Mónaco). A bordo de un AMR26 deficiente del que se esperaba mucho, pero que, de momento, es el peor coche de la parrilla.

Alonso llega decimoctavo en el campeonato al legendario circuito en el que logró dos de sus 32 triunfos en la Fórmula Uno: en 2006, cuando revalidó título con Renault; y en 2011, a bordo de un Ferrari. Equipo con el que Sainz, de 31, festejó en esta pista, en 2022, la primera de sus cuatro victorias en la división de honor del automovilismo.

Ni Carlos, ni Fernando -cuyo equipo tiene su sede precisamente en Silverstone- apuntarán alto en la novena prueba de un año en el que el mexicano Sergio Pérez, cuya escudería, la debutante Cadillac, se lo toma como 'de adaptación' y aún no ha logrado sumar.

Por ese motivo, todo parece indicar que el argentino Franco Colapinto (Alpine) será el hispanohablante con mayores posibilidades de puntuar en Silverstone. Una pista de 5.891 metros, con 18 curvas -ocho a la izquierda-, algunas de ellas míticas, como Woodcote, Copse, Maggotts, Becketts o Chapel; en la que casi el 80 por ciento se completa con el acelerador a fondo.

A partir de este viernes, cuando se dispute el único entrenamiento libre del cuarto de los seis fines de semana con formato sprint, en el circuito del condado de Northamptonshire se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más dura. Es decir: los C1 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C2 (medios, raya amarilla) y los C3 (blandos, roja).

La gama de compuestos elegida es un punto más rígida que la empleada el año pasado, para adecuarse a un circuito definido por una alta densidad de energía lateral y baja densidad de energía longitudinal, con una fuerte tendencia a la carga sobre el neumático del lado izquierdo. El nuevo reglamento que entró en vigor este curso también hará más exigente la gestión de la energía, ya que la alta velocidad de las curvas 1 y 9 generará muy diferentes posibilidades de afrontarlas, dependiendo del nivel de agarre.

La jornada del viernes se completará con la calificación para la prueba corta del sábado, a un tercio del recorrido de la carrera domingo -es decir, catorce vueltas para unos 102 kilómetros-. Una carrera que repartirá puntos entre los primeros ocho: el ganador se llevará ocho; el segundo, siete; y el tercero, seis. Y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

Horas después del sprint se disputará la cronometrada principal, que ordenará la formación de salida del Gran Premio de Gran Bretaña del domingo, previsto a 52 vueltas, para completar un recorrido de 306,2 kilómetros. Una prueba que alcanza su septuagésima séptima edición -la sexagésima en Silverstone- y que, junto al Gran Premio de Italia, es la única que siempre ha estado presente en el calendario del Mundial.

Nadie ha ganado tantas veces en Silverstone como Hamilton: nueve veces triunfal en su 'patio casero'. La última de ellas, hace dos años, cuando batió uno de sus múltiples récords histórico en la F1: el de victorias en la misma pista.

La temporada pasada se impuso otro de los pilotos que corre en casa: el inglés Lando Norris, último campeón del mundo, que junto a su compañero australiano Oscar Piastri firmó ese día un doblete para McLaren, que, en espera de tiempos mejores, es tercera en el Mundial de constructores. Exactamente, a 143 puntos de los 302 con los que lidera Mercedes, superior en 98 a Ferrari.