Bolsa de Londres suspende acciones de Atome tras trabas en la negociación con la ANDE

Las acciones de Atome PLC, la multinacional que lleva adelante el millonario proyecto de producción de fertilizantes verdes en Paraguay, quedaron suspendidas temporalmente de cotización en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres a partir de las 07:30 de este miércoles.

La medida se tomó de forma automática luego de que la compañía no pudiera publicar sus estados financieros auditados correspondientes al cierre del año 2025 dentro del plazo reglamentario, el cual venció oficialmente el martes 30 de junio de conformidad con las normativas del mercado británico.

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A través de un comunicado oficial, la firma aclaró que la decisión de postergar la entrega de sus balances contables fue tomada por el propio Consejo de Administración. Esto se debe al enorme peso económico que tiene el Proyecto Villeta en sus registros y a la necesidad de resolver primero las negociaciones en curso en territorio paraguayo.

El factor Paraguay y las negociaciones con la ANDE

El nudo de la situación radica en las discusiones actuales entre Atome y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con respecto al Contrato de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés).

Dado el impacto directo y definitivo que tiene esta tarifa en la valoración y presentación de los estados financieros de la corporación, los directivos consideraron prudente no cerrar los libros contables hasta tener una resolución clara del conflicto.

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El objetivo de la firma es sellar un acuerdo tarifario que permita que el proyecto en Villeta avance sin demoras injustificadas y con previsibilidad económica a largo plazo.

Esto es lo que dice el presidente de Atome PLC

El presidente de Atome PLC, Peter Levine, emitió un mensaje de tranquilidad para los accionistas y aliados estratégicos. Aseguró que la suspensión en la bolsa es un tecnicismo temporal que se levantará tan pronto como se presenten los papeles contables.

“Continuamos tomando de buena fe todas las medidas necesarias para buscar una resolución amistosa y mutuamente aceptable del asunto con la ANDE para poner en marcha este proyecto estratégico nacional. El emprendimiento en Villeta está totalmente financiado y todo está listo para comenzar las obras de construcción de inmediato”, manifestó Levine.

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El alto ejecutivo agregó que todas las partes interesadas y los inversores internacionales siguen brindando un respaldo total a Atome. Además, estimó que la demora en la publicación de las cuentas no será prolongada en el tiempo.

Los trabajos en Villeta continúan con normalidad

A pesar del freno temporal en la cotización de sus acciones en Inglaterra, Atome informó que todas las tareas preparatorias en la zona de obras de Villeta siguen ejecutándose según el cronograma original.

Actualmente, se encuentra en duda una negociación que estaría poniendo en riesgo una inversión de US$ 665 millones, por un lado, y por el otro, que podría atentar contra el patrimonio financiero de la ANDE.

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La disputa se agudizó tras la decisión del Poder Ejecutivo de derogar los decretos N.º 5307 y N.º 5861, los cuales estructuraban el régimen especial denominado provisionalmente “energía a X”. Dichas normativas garantizaban a la firma internacional una tarifa eléctrica fija y previsible a largo plazo, una condición que la multinacional considera indispensable para el financiamiento internacional del proyecto.

Según los análisis de los técnicos locales, congelar precios preferenciales de potencia para industrias electrointensivas de gran escala terminaría afectando gravemente las finanzas de la ANDE a mediano plazo.