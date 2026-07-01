Opositores tildan de repetido y “bolaterapia” informe de Peña

El senador Eduardo Nakayama (Independiente) lamentó que el informe del presidente Santiago Peña no se haya distribuido por lo menos con una hora de anticipación para que los parlamentarios puedan contrastar los datos y verificar los números.

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Sin embargo, agregó que, de lo que escuchó se percató que hay datos con números inflados tal como se hizo el año pasado con los datos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) donde habló de la entrega de 10 mil títulos y que, después se tuvo que salir a aclarar que fue mucho menor.

“Volvió a hablar sobre el tema del Indert a mí me suena a bola terapia. A mí me suena a números inflados, igual que el año pasado él habló de 10 mil títulos, cuando al final era la mitad”, dijo Nakayama.

Indicó que es verdad que, en términos macro económicos el país está pasando por un buen momento, pero que eso se debe a un trabajo de hace 20 años.

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Lamentó que el equipo de comunicación presidencial recién liberara el informe a medida que Santiago Peña iba leyendo por lo cual recién ahora podrán comprobar las cifras.

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“El informe no estuvo listo hasta el momento en que él comenzó a hablar, por eso las cifras son inéditas. A partir de ahora vamos a verificar, para comprobar la marcha de la economía y el combate de la corrupción”, puntualizó Nakayama.

Pocas obras y deficiente

Por su lado, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) indicó que cada año pone una calificación más baja a Santiago Peña. Este año, para ella la puntuación es un “tres”, es decir, aplazado.

“Muchos números y pocas obras, números chicos. Acá dice 490 mil personas que salieron de la pobreza. Mucho subsidio nos muestra una acción deficiente del gobierno. Habla de asfaltado, recién terminamos de asfaltar las rutas nacionales”, cuestionó la senadora Amarilla.

Celeste Amarilla indicó que Santiago Peña volvió a repetir como obras del 2026 la construcción del Hospital de Coronel Oviedo y la ruta de la bioceánica que ya se contaron en informes anteriores, por lo cual son repetidas y pocas.

“La gente sigue con la heladera vacía, la gente sigue sin dinero en el bolsillo. Nos siguen contando las obras del hospital de Coronel Oviedo, la ruta bioceánica, que ya nos contaron y nos siguen contando”, dijo Celeste Amarilla.