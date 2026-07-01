Latorre a Bachi sobre Raúl Benítez: “quiere seguir el camino de su lideresa (Kattya) al martirio”

La conversación es clara y gravísima, viniendo de las máximas autoridades de ambas cámaras del Congreso, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez y el de Diputados, Raúl Latorre (ambos cartistas), ya que hablan de matar políticamente a otro opositor, así como lo hicieron -con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia- contra la exsenadora Kattya González.

“¿Qué dice Raúl Benitez?“, se oye decir a Bachi en la transmisión oficial a Latorre, atendiendo a que Benítez llevó a modo de protesta al informe presidencia una remera con una estampa de un polígrafo previendo las mentiras del presidente Santiago Peña.

Ante esto, le responde Latorre: “... Y es una buena pregunta, siempre tenemos que mirale de reojo, es capaz de cualquier cosa, quiere seguir el camino de su lideresa (Kattya González) al martirio”.

Hace apenas unas semanas, las autoridades de este gobierno incluidos los interlocutores, se llenaban la boca sobre democracia e institucionalidad y el respeto a la Constitución Nacional (cuya jura se conmemoró el pasado 20 de junio) y hoy mostraron su verdadero rostro.

Lo grave del caso Kattya González y la amenaza a Benítez es que con la exsenadora concretaron un crimen político perfecto, ya que su expulsión se decidió en el Comando Político de Honor Colorado (tal como admitió el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar), atropellando el propio reglamento de la Cámara Baja,

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La estocada final la dio una mayoría de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el presidente de Poder Judicial, Alberto Martínez Simón, cuyo cuestionable argumento fue usado para validar la expulsión de Kattya.