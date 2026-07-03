'Checo': No creo que hubiera sido posible entrar en la SQ2 hoy, pero estamos progresando

"Hoy fue otro día complicado. Ahora nos estamos centrando en optimizar lo que somos capaces de hacer; y de donde estábamos en el entrenamiento libre hasta el final de la 'cuali', dimos un buen paso adelante", declaró 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la categoría reina.

"No creo que hubiese sido posible meternos en la SQ2 hoy, pero lo bueno es que estamos progresando y ya tenemos ganas de volver a rodar en el sprint de mañana", indicó el bravo piloto tapatío, con seis victorias y 39 podios en la categoría reina, en la que festejó dos títulos mundiales de constructores, con Red Bull, en 2022 y en 2023.