Automovilismo
03 de julio de 2026 a la - 17:25

Formación de salida del sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- Formación de salida de la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra):

Por EFE