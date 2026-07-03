Hamilton: Amo esta pista y hacer 'pole' para el sprint aquí es una sensación especial

"Siempre es especial regresar a un circuito al que amo tanto, así que haber firmado la 'pole' aquí es un sensación realmente especial", comentó Hamilton, de 41 años, auténtico 'hombre récord' de la Fórmula Uno, con 106 victorias y 104 'poles'.

"Quiero darle las gracias a todo el mundo en el equipo por el trabajo que han hecho hoy y a todos los aficionados en las gradas. Vuestro apoyo es algo distinto", comentó Sir Lewis este viernes, después de encabezar todas las tablas de tiempos en la pista en la que posee otra de sus innumerables plusmarcas, la de victorias en un mismo Gran Premio: nueve, en total.

"Mirando la diferencia respecto a Kimi (Antonelli, italiano de Mercedes y líder del Mundial, quiero pensar que fue la energía del público la que me dio esa décima extra", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage nada más bajarse del coche este viernes en el circuito del condado de Northampton.

"No esperábamos haber sido tan competitivos aquí, así que hay que darle crédito a todo el mundo en el equipo. Estamos progresando y nuestro ritmo en tandas largas también parecía sólido, aunque mañana será un verdadero desafío, ya que todos por delante estamos muy cerca unos de otros", declaró el astro británico este viernes en Silverstone.