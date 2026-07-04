Alonso, Colapinto y 'Checo', eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo segundo tiempo-, el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimonoveno- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -con el vigésimo- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).