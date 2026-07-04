Antonelli ganó, por delante de Hamilton y Norris, el sprint de Silverstone

Antonelli, segundo en parrilla, rebasó en la octava de las 17 vueltas que se dieron a la mítica pista de Northamptonshire al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó en segunda posición la carrera corta del fin de semana -a un tercio de la distancia de la larga, unos 100 kilómetros-, que otro inglés, Lando Norris (McLaren), concluyó tercero.

Sainz y Alonso acabaron decimoséptimo y vigésimo, respectivamente, una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó duodécimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), vigésimo segundo.